Concorto, i cortometraggi premiati a Cannes e a Berlino in anteprima a Pontenure

Grandi novità per la la 22esima edizione di Concorto Film Festival, il festival internazionale del cortometraggio, riconosciuto ormai come uno tra i più importanti e storici appuntamenti a livello europeo. L’evento si terrà dal 19 al 26 agosto nel Parco Raggio di Pontenure.

Nel corso degli otto giorni che porteranno il meglio dei cortometraggi di tutto il mondo nel cuore della via Emilia, saranno infatti presentati in anteprima italiana tre degli short film premiati quest’anno come migliori della categoria all’interno dei festival cinematografici più prestigiosi del mondo. Si tratta, nello specifico, di “27” di Flora Anna Buda – Palma d’oro a Cannes –, “Les Chenilles” di Michelle e Noel Keserwany – Orso d’Oro alla Berlinale – e “The Kidnapping Of A Bride” di Sophia Mocorrea, corto vincitore del Sundance Film Festival.

Accanto ai film che parteciperanno al concorso ufficiale e che si contenderanno il prestigioso Asino d’Oro, la kermesse presenterà diversi lavori fuori concorso divisi in sezioni tematiche e renderà omaggio a tre delle rappresentazioni di cinema breve più apprezzate negli ultimi mesi a livello globale. Concorto Film Festival si conferma un appuntamento intellettualmente stimolante e per questa 22esima edizione promette ancora altre numerose sorprese. Tra le novità già annunciate si segnala anche la collaborazione con Soundtracks – Musica da Film, progetto del Centro Musica del Comune di Modena, che vedrà ospitare in prima assoluta il risultato della residenza artistica condotta da Karim Qqru (The Zen Circus) concentratasi sulla sonorizzazione de Le avventure del principe Achmed (Die Abenteuer des Prinzen Achmed), il più antico lungometraggio d’animazione che ci sia pervenuto. Ad arricchire ulteriormente la programmazione musicale del festival anche il live dei Brucherò nei pascoli, band che si muove tra contaminazioni rock, jazz e pop, con un’attitudine irriverente e fresca d’ingresso nel roster di Woodworm.