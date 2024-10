Starfactory di Elon Musk, è piacentino il magazzino lamiere firmato Sideros

Si chiama Starfactory il nuovo stabilimento di SpaceX che Elon Musk ha inaugurato a Boca Chica in Texas. E al suo interno svetta il magazzino verticale automatizzato per lo stoccaggio di lamiere realizzato dalla piacentina Sideros Engineering, la società più cosmopolita del Gruppo Belloni di Podenzano.

Il magazzino è stato realizzato e testato a Podenzano lo scorso autunno. L’installazione della macchina è stata seguita da una squadra piacentina, che ha operato in Texas tra febbraio e marzo fornendo un importante contributo per la realizzazione della Starfactory.

“Il nostro è un sistema di stoccaggio alto 12 metri e alimenta automaticamente due macchine da taglio laser in fibra – illustra Belloni – Può stoccare 200 tonnellate di materiale e dialoga direttamente con i sistemi gestionali di Space-X. In pratica lavora in maniera sincronizzata con il resto della fabbrica, garantendo la fornitura rapida e precisa delle lamiere. L’azienda punta ad aumentare molto la produzione di razzi, quindi l’efficienza è fondamentale”.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’