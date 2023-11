CShark moltiplica i suoi satelliti made in Piacenza: sei nuovi lanci entro il 2025

CShark moltiplicherà i suoi satelliti made in Piacenza. Per l’impresa di Alessandro Fanni – già segnalato da Forbes Italia fra le cento promesse giovani nel filone scientifico – è arrivato il tempo di un salto in atmosfera ancor più impegnativo. Tra l’anno prossimo e il 2025 sono previsti ben sei lanci dei mini satelliti grazie ai vettori di Elon Musk, il multimiardario con il chiodo fisso dello spazio e di Space X, la sua azienda aerospaziale con sede in California. CShark oggi conta una ventina di collaboratori fra Piacenza, Cremona, Cagliari e si guarda anche alla Gran Bretagna.

“Abbiamo ottenuto certificazioni dalla Nasa e dall’Esa sulla bontà del nostro operato” dice Fanni già proiettato sui nuovi lanci. Ma a cosa serviranno i satelliti dotati di micro computer? “I clienti ci sono. Il lancio più importante riguarda lo Zambia, il nostro satellite andrà a raccogliere dati e a monitorare la CO2 che viene fissata dalle piante”. La finalità è la creazione di crediti di carbonio da vendere poi alle imprese che impattano sul clima.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ