Castelsangiovanni: contributo per otto imprenditori under 35

L’amministrazione comunale di Castelsangiovanni tende una mano a otto imprese giovani. Chi ha avviato in città una nuova attività nel periodo tra il primo gennaio del 2018 e il 31 ottobre di quest’anno, potrà richiedere un contributo per abbattere parte dei costi sostenuti. La condizione per poter accedere a questi aiuti è di non aver ancora compiuto (nel periodo indicato) i 36 anni di età. Il contributo arriverà a coprire fino al 50% delle spese sostenute (per un massimo di 800 euro). In totale il comune ha messo a disposizione per questo intervento un fondo di 6.400 euro, utile a finanziare otto giovani imprenditori.

L’altra condizione è che le attività non riguardino vendita di armi, munizioni o fuochi d’artificio, articoli per soli adulti, vendita attraverso distribuzione automatica, attività di gioco e scommesse oppure ancora compro oro. Per poter far domanda (solo per via telematica) ci sarà tempo fino al 27 novembre.