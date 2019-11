Ponte di Pievetta senza pace: un altro camion incastrato tra i blocchi di cemento, gru e operai risolvono la situazione

Ancora un mezzo pesante che ha tentato di attraversare il Ponte Pievetta ed è rimasto incastrato. E’ accaduto questa mattina, 15 novembre, intorno alle 9.30. L’autotrasportatore non ha rispettato il divieto di transito ai camion che superano le 3,5 tonnellate di peso, tentando di passare attraverso i blocchi di cemento posti sul viadotto che collega Pieve Porto Morone a Castel San Giovanni. Anche in questa occasione non si sono registrati feriti ma si sono formate lunghe code e il traffico ha subito rallentamenti.

Intanto dovrebbe essere ufficializzato, entro la fine del mese di novembre, il nome dell’impresa che si aggiudicherà la realizzazione dei lavori di sistemazione del ponte e, salvo intoppi, entro fine 2019 partirà un cantiere che dovrebbe chiudersi a fine 2020. Al termine dell’intervento il ponte di Pievetta sarà classificato in “categoria 1” e consentirà l’attraversamento a tutte le tipologie di veicoli. Negli ultimi tempi, sono stati innumerevoli gli incidenti provocati dai new jersey sistemati ai varchi di ingresso.