“Allargare le banchine della Provinciale 412 e autovelox sul ponte di Pievetta”

Allargare le banchine laterali alla provinciale 412, rimettere in funzione l’autovelox sul ponte di Pievetta, segnalare meglio l’incrocio tra la 412 e l’ingresso di Pievetta e impedire in maniera definitiva ai camion di entrare a Fontana Pradosa.

Sono queste le criticità affrontate durante un incontro tra amministrazione comunale di Castel San Giovanni e amministrazione provinciale. Oltre al sindaco Lucia Fontana e alla presidente della Provincia Monica Patelli hanno preso parte all’incontro anche dirigenti e tecnici dei rispettivi enti al fine di esaminare una situazione viabilistica “di grande sofferenza”. Tra i punti in esame la necessità di mettere in sicurezza le banchine laterali alla 412, che dal cavalcavia ferroviario di via Allende fino all’imbocco del ponte di Pievetta sono della Provincia. “Nell’immediato si può provvedere alla sistemazione delle banchine – ha rilevato il dirigente viabilità della Provincia, Davide Marenghi – ma per l’allargamento occorre una verifica di fattibilità”. A Pievetta l’amministrazione comunale valuta di chiedere la riattivazione dell’autovelox.

