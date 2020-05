Doppio album e libro sulle cicatrici del corpo e dell’anima: i lavori di Margherita Torretta

Prima che la pandemia esplodesse la 33enne pianista di Castel San Giovanni Margherita Torretta ha fatto in tempo a pubblicare il suo doppio album “20 Sonate”, in omaggio al compositore napoletano Domenico Scarlatti per la casa discografica francese Artalinna e Academy production. Dopo la pubblicazione Margherita avrebbe dovuto esibirsi nei teatri più prestigiosi di mezzo mondo, ma è stata costretta ad una pausa forzata nella sua casa di Londra. Nonostante questo non resta con le mani in mano. La talentuosa artista in attesa di riprendere l’attività sta lavorando a Rimmel, un libro nato dopo una collaborazione con la fotografa Sophie Mayanne per il progetto, Behind the scars (dietro le cicatrici, ndc). Dal progetto è nato un documentario pubblicato su Youtube in cui Margherita ha messo a nudo le cicatrici, del corpo e dell’anima, provocate da un incidente di cui fu vittima a 18 anni.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà