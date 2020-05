Scadenza della gestione, nuovo bando per lo stadio Soressi di Castello

Il comune di Castel San Giovanni si appresta a cercare un nuovo gestore per lo stadio comunale Pinetto Soressi e per gli impianti sportivi di Fontana Pradosa. A fine agosto scadrà l’attuale gestione, un affido diretto a cui il Comune è dovuto ricorrere dopo che i precedenti due bandi non hanno dato alcun esito. Per questo motivo entro l’estate dovrà essere bandita una nuova gara.

L’articolo su LIbertà