Castello, scoppia la “padel-mania”: due nuovi campi al Tennis Club Campagnoli

A Castel San Giovanni è esplosa la moda del padel. Nei due campi nuovi di zecca costruiti all’interno del Tennis Club Campagnoli sono oltre 150 gli appassionati che ogni settimana si allenano in questo sport simile al tennis sotto la guida del maestro Alberto Beltrami. Il nuovo impianto per il padel si trova tra la strada della Spadina e gli attuali campi da tennis coperti. Il comune ha messo a disposizione l’area e ha costruito il basamento, mentre il Tennis Club ha pensato a tutto il resto.

“A settembre abbiamo in animo di organizzare un torneo per amatori, mentre a partire dal prossimo anno – dice ancora il presidente del tennis club castellano – organizzeremo corsi e campionati a squadra”. I due campi sono scoperti con la previsione di realizzare anche il tetto per renderli utilizzabili in inverno.