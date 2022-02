Con una commedia brillante ma impegnata, sabato riparte il Verdi di Castel San Giovanni

Sabato 5 febbraio, la stagione teatrale del teatro Verdi di Castel San Giovanni apre ufficialmente i battenti. Dopo l’anteprima che il 18 gennaio ha visto ospite fuori cartellone Emilio Solfrizzi con Il malato immaginario, ora si parte con una commedia brillante che strizza l’occhio a temi impegnati. Simone Montedoro, Toni Fornari, Claudia Campagnola e Noemi Sferlazza portano in scena L’uomo ideale per la regia di Toni Fornari. La trama si snoda attorno a Giada e Lollo, soci in affari, conviventi ma non amanti. Lei è alla ricerca dell’uomo ideale e lui è gay. Quando i due amici e colleghi decidono di affittare una stanza del loro appartamento, si presenta un uomo che turberà i loro equilibri. “Partiamo con una commedia brillante – dice l’assessore alla cultura Wendalina Cesario – che fa però anche riflettere”. Venerdì 18 febbraio si alza il sipario sulla stagione musicale con un omaggio all’indimenticato fondatore del Palestrina: il maestro Giuseppe Albanesi. In sua memoria alle 21 si esibirà il Quintetto Arabesque con professori del Teatro alla Scala in Classicismo viennese tra Mozart e Schubert. Per abbonamenti e biglietti fare riferimento alla Libreria Puma (0523 842406, [email protected]). Per i ragazzi sotto i 18 anni posti gratuiti.

