Borgonovo: la fiera dell’Angelo si farà, ma cambierà la disposizione

La rassegna enogastronomica in occasione della fiera dell’Angelo si farà. Contrariamente a quanto era stato annunciato nelle settimane scorse, la rassegna dei produttori locali si terrà. Cambierà però la disposizione. Non più, o perlomeno non per quest’anno, nel fossato della rocca dove non si potrebbero garantire le normative di sicurezza anti Covid, ma nel piazzale a lato (zona campetto da basket).

Non si salva invece la rassegna degli animali a cui anche per quest’anno gli amanti del genere dovranno rinunciare. Sono queste le novità emerse durante gli ultimi tavoli di lavoro in corso per allestire il ritorno della fiera dell’Angelo. Un’altra novità sarà che una parte di luna park verrà spostato all’ingresso del paese, per chi proviene da Mottaziana, nei due piccoli parcheggi in zona ex Basko. Il resto delle giostre sarà in piazza Garibaldi, via Sarmato e piazza de Cristoforis.