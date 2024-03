Torna la tradizione a Borgonovo: Fiera dell’Angelo con oltre 300 ambulanti

Domenica, giorno di Pasqua, e poi di nuovo lunedì dell’Angelo, per Borgonovo sono i giorni della fiera. Tempo permettendo sono attesi in paese migliaia di visitatori. A farla da padrone saranno oltre 300 ambulanti disposti in tutto il centro storico.

IL PROGRAMMA

Non mancheranno tre aree luna park, mercato degli hobbisti e artigiani creativi, rassegna enostronomica e, nella sola giornata di lunedì, la mostra degli animali nel fossato della rocca. Tra i vari stand della fiera ecco i trattori d’epoca e gli espositori agricoli. Previsti tre maxi parcheggi in via Mottaziana, via Castelsangiovanni e via Sarmato con anche aree riservate ai disabili. In auditorium la mostra dei rettili.