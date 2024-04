Fiera dell’Angelo, il maltempo non ferma i visitatori: in migliaia a Borgonovo

Il tempo incerto non ferma la Fiera dell’angelo. A Borgonovo migliaia di persone affollano la kermesse pasquale. Tra bancarelle, luna park, hobbisti, antichi trattori ce n’è davvero per tutti i gusti. Nel fossato della Rocca a farla da padrone sono conigli, galli e galline, asini e cavalli accanto a bovini di razze anche rare. Un altro gettonato stand è quello dei produttori tipici con miele, pane , salumi, zafferano.

INCERTEZZA FINO ALL’ULTIMO MINUTO

Una fiera per tutti i gusti e per tutte le tasche su cui fino all’ultimo minuto ha pesato l’incognita del maltempo, spazzata via da un inaspettato sole che al momento del taglio del nastro ha fatto capolino facendo tirare agli organizzatori un sospiro di sollievo.

IL FOTOSERVIZIO DI MASSIMO BERSANI: