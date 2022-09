Anna Francani vince il “Valtidoncello”. Edizione in memoria di Pizzi

Il concorso di poesia Valtidoncello – che da 34 anni si svolge a Pecorara – quest’anno si è arricchito di una novità: il riconoscimento in memoria di Gianluigi Pizzi, deceduto a marzo dello scorso anno, che fu uno dei fondatori della manifestazione letteraria. Il premio è stato assegnato ad Angelo Taioli di Voghera. Incise sulla targa le parole: “Sei stato uno dei padri del Valtidoncello. Ora il Valtidoncello ha un figlio, un Premio nel Premio, ed è dedicato al tuo nome, Gianluigi Pizzi. Una ragione in più per continuare a stare assieme”.

Il Premio Valtidoncello è stato invece vinto da Anna Francani di Cortemaggiore con “Accarezzami” originale brano scelto dalla giuria fra la rosa dei dieci finalisti.