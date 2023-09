Premio Valtidoncello: vince la poesia “Antitesi” di Gianfranco Marinoni

È la poesia intitolata Antitesi di Gianfranco Marinoni la vincitrice della 35° edizione del “Premio di poesia Valtidoncello”. La giuria presieduta dal giornalista e scrittore Umberto Fava ha scelto il componimento di Marinoni tra le dieci finaliste del concorso organizzato dalla Pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale e il sostegno di banca di PIacenza. Tutte quante le dieci poesie scelte tra le partecipanti sono state lette, una ad una, durante il pomeriggio presentato da Francesco Letizia negli spazi del parco giochi e area feste di Pecorara, intitolati a Giuseppe Luppini. La poesia Le cose per cui di Chiara Riva, ha vinto il premio speciale in memoria di Gianluigi Pizzi. Un altro riconoscimento speciale è stato assegnato alla poesia Il tempo, a cura degli studenti dell’Università Pallavicinia dell’età libera di Cortemaggiore.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ