Domani a Pecorara il Premio di poesia Valtidoncello. Tutti i finalisti

Domenica dalle 15 a Pecorara si assegna la 35esima edizione del premio di poesia Valtidoncello. Introdotta e presentata da Francesco Letizia, l’attesa cerimonia vedrà il conferimento del premio al vincitore decretato dalla giuria, presieduta dal noto scrittore e giornalista Umberto Fava, che ha selezionato tra tutti i partecipanti al concorso i 10 finalisti. Si tratta di: Umberto Battini per “Come una fiamma”; Ana Lia Durò per “Se sto impazzendo”; Joshua Ercini per “Non parlare ai tuoi ricordi neanche se puoi”; Celestino Ferrari per “Greta – a una bimba che dovrà scalare la vita dalla parete più ripida”; Stefano Fulgosi per “Ansia”; Elisa Marchinetti per “11 giugno – a me stessa nel giorno del mio compleanno”; Fabrizio Mariani per “Cose nuove e cose antiche”; Gianfranco Marinoni per “Antitesi”; Sara Polloni per “In me, sei tu”; Laura Rossi per “Vele”.

Saranno premiati per la sezione giovani “Andrea Di Muzio”: Azzurra Bersani per “Ti amo mamma”; Federico Ceresini per “L’ombra scura”; Letizia Ceresini per “Fiore d’angelo”; I bambini del Laboratorio di poesia di Vigolzone dell’insegnante Romana Capra: Lorenzo Albertelli per “Ischia”; Benedetta Alberti per “Mamme”; Andrea Malvicini per “Aurora boreale”; Carolina Malvicini per “Barca”; Riccardo Repetti per “Il fiume”; Abi Toure per “Volare” e “E’ poesia”.

E, inoltre, gli anziani studenti dell’Università Pallavicinia dell’età libera di Cortemaggiore dell’insegnante Maria Francesca Giovelli per la poesia “Il tempo”. Nel corso della cerimonia sarà inoltre consegnato il Premio alla memoria di Gianluigi Pizzi, il cui vincitore sarà reso noto durante la cerimonia dal Presidente di giuria Umberto Fava. Alcune composizioni che hanno partecipato al Premio, pur non essendo entrate in finale, sono state segnalate dalla Giuria in quanto offrono motivi interesse. Le liriche dei seguenti autori saranno citate nel corso della cerimonia da Umberto Fava: Maria Francesca Giovelli, Alessandro Errico, Laura Mutti, Andrea Albertini, Beatrice Zavattoni, Mariangela Illari Angelillo, Vittoria Prazzoli, Federica Faraboli, Ester Albiero, Anna Maria Belli, Gisella Bertola.