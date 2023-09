Riaperto al pubblico l’ufficio postale di Pecorara con nuovi servizi alla cittadinanza

L’ufficio postale di Pecorara ha riaperto al pubblico. La chiusura di alcune settimane dell’ufficio è stata necessaria per dar corso ad alcuni lavori di ristrutturazione e per rendere l’ufficio più moderno anche dal punto di vista dei servizi offerti. Anche Pecorara è inserito infatti nel così detto progetto Polis che prevede che anche negli sportelli di Poste Italiane si possa ottenere ad esempio certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati. Gli orari restano quelli di sempre: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 08,20 alle 13,45 e il sabato fino alle 12,45.

