Chiuse fino al 28 settembre le Poste di Pecorara: in arrivo la Casa dei servizi digitali

Resterà chiuso fino a giovedì 28 settembre l’ufficio postale di Pecorara, in Alta Val Tidone. La chiusura al pubblico dei locali di via Vittorio Veneto 1 è stata disposta per poter dar corso ai lavori di ammodernamento dell’ufficio che da “semplice” ufficio postale diventerà, questa almeno è l’intenzione comunicata da Poste Italiane, una Casa dei servizi di cittadinanza digitale.

Vuol dire che dal 29 settembre, data prevista per la riapertura al pubblico, l’ufficio di Pecorara non sarà più solo uno sportello per pagare bollettini oppure ritirare la pensione, ma un moderno punto di accesso attraverso cui ottenere certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati solo per citare alcuni dei servizi che Poste Italiane promette di introdurre. In provincia di Piacenza la stessa mini rivoluzione interessa altri 45 uffici di Posta Italiane.