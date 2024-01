Dai lavoratori delle Poste una donazione di mille euro per l’hospice di Borgonovo

I lavoratori e i pensionati delle Poste sono vicini all’hospice di Borgonovo. Per il secondo anno consecutivo il sindacato che li rappresenta, Failp Cisal Piacenza, ha deciso di rinunciare ai classici regali di Natale e ha donato mille euro (la metà nel 2022 e la metà nel 2023) all’hospice di Borgonovo. “Anziché regalare le agende ai nostri iscritti – dice Cristina Nicolini – abbiamo scelto di donare l’equivalente all’hospice come segno di riconoscenza verso una struttura che reputiamo importantissima per tutto il territorio”.