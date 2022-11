“Castel San Giovanni ostaggio dei cantieri”. In via Amendola lavori dalla scorsa primavera

“Castel San Giovanni da mesi è ostaggio dei cantieri”. Con l’approssimarsi delle festività natalizie, e il prevedibile aumento del traffico, si infiammano nuovamente le polemiche attorno ai “cantieri lumaca” che da mesi interessano diverse vie del paese.

“Da mesi – attacca il Pd – la città è invivibile a causa di cantieri certamente necessari, ma gestiti con criteri del tutto incomprensibili”. Uno in particolare è il cantiere incriminato e cioè quello di viale Amendola, dove i lavori sono iniziato in tarda primavera e non ancora ultimati. Dal Partito democratico parlano di “città tagliata in due con le poche vie laterali che potrebbero essere di sollievo alla viabilità ma che, a singhiozzo, vengono anch’esse interessate da cantieri, come via Calvi”.

