Castel San Giovanni, l’addizionale Irpef cala per il terzo anno consecutivo

L’addizionale Irpef per i castellani cala di un altro 0,01% e passa dall’attuale 0,63% allo 0,62%. La mini sforbiciata si somma ai precedenti due tagli, dallo 0,73% allo 0,68% nel 2021 e dallo 0,68% allo 0,63% nel 2022, e porta a un calo, nell’arco di tre anni, dello 0,11% di cui beneficiano tutti i castellani con redditi sopra i 16 mila euro.

Il taglio porta ad un minore incasso per le casse del Comune di 22 mila euro. “Questa cifra – precisa l’assessore al bilancio Wendalina Cesario – si somma ai 150 mila euro di minori introiti del 2021 e del 2022″. Il totale quindi di cui le casse comunali fanno a meno, nell’arco di tre anni, è di 322 mila euro. La mazzata del caro utenze pesa invece sulle casse del Comune per 160 mila in più di costi rispetto agli anni precedenti. Un’altra mini mazzata arriva dal trasporto scolastico per cui il Comune si accolla per intero i 100 mila euro di maggiori costi dovuti ad una riorganizzazione delle corse degli scuolabus.

L’articolo di Mariangela Milani su Libertà