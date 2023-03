Ciclismo, domenica a Pianello la quarta edizione della Granfondo Valtidone

Pianello ospita domenica 26 marzo la quarta edizione della Granfondo Valtidone. Dalle 9.30, in zona piscina comunale, un migliaio di ciclisti in arrivo dalla vicina Lombardia, ma anche dal Trentino, Veneto, Svizzera, Francia, Marche si daranno convegno. Due i circuiti lungo i quali potranno pedalare: uno di 90 e uno di 120 chilometri con arrivo e partenza sempre a Pianello. In largo dal Verme, attorno alla rocca comunale, verranno premiati gli assoluti (primi tre classificato uomini e donne di ognuno dei due percorsi). In zona piscina, dove ci saranno anche i ristori, verranno invece premiate le società e i primi cinque di ogni categoria in gara. La Granfondo Valtidone è valida come prima prova della Coppa Piemonte.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’