Trent’anni di Castellana Volley, flash mob in piazza. Il 12 maggio c’è Berruto

La Castellana Volley ha festeggiato con un grande flash mob in piazza XX Settembre i suoi primi trent’anni di attività. Per l’occasione la piazza cuore di Castel San Giovanni si è colorata di una grande ola giallo blu, che sono i colori della società presieduta da Silvia Bortoli. Il grande cerchio è stato formato da 230 tra pallavoliste, pallavolisti e dirigenti. A chiamare le singole squadre è stato il sindaco Lucia Fontana. “Questo percorso che non è solo sportivo, ma anche di rispetto delle regole e di costruzione della vostra personalità”. Il 12 maggio alle 20,30 al cinema teatro Moderno sarà ospite Mauro Berruto, filosofo, allenatore e politico presentato da Nicola Gobbi.

