Slitta a lunedì 3 luglio il concerto dedicato ai quattro ragazzi morti in Trebbia

Slitta a lunedì 3 luglio il 4You Contest, con il desiderio di essere liberi. Il concerto dedicato alla memoria dei quattro ragazzi morti nel fiume Trebbia a gennaio dello scorso anno, avrebbe dovuto tenersi venerdì 30 giugno sera ma le condizioni incerte del tempo hanno indotto gli organizzatori a posticipare a lunedì. Ad esibirsi alle 21 saranno i dieci finalisti del concorso musicale tra cui una giuria di esperti decreterà i vincitori. Il contest venne promosso un anno fa per la prima volta dall’amministrazione comunale in ricordo di Costantino, William, Elisa e Domenico (quest’ultimo borgonovese), morti per un tragico incidente una gelida di notte di gennaio del 2022 nelle acque del fiume Trebbia. Tutti e quattro erano legati dalla passione per la musica.

