Agazzano, tre compleanni in musica. La piazza diventa un teatro a cielo aperto

Tre compleanni nel segno della musica e della valorizzazione territoriale. La bella piazza di Agazzano si è riempita di centinaia di persone per festeggiare i 25 anni del Valtidone Festival, i dieci anni dello Spirit gospel choir e i 50 anni dell’Orchestra Cremona, nata nel 1973 proprio nel centro del paese. Due serate di musica e cultura popolare per tutti i gusti e per tutte le età. Un evento capace di trasformare Agazzano in un meraviglioso teatro a cielo aperto.

FOTO GALLERY DI MASSIMO BERSANI: