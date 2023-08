Asili pieni a Castel San Giovanni. “Voucher per chi iscriverà i figli fuori comune”

Il nido comunale Biribimbo fa posto ad altri 5 piccolini. Da settembre il numero di iscritti potrà salire da 54 a 59. Questo non basta però a tamponare il bisogno delle 50 famiglie in lista di attesa per un posto al nido comunale. Per questo sono in arrivo voucher che serviranno a sostenere i maggiori costi di chi deve iscrivere i propri figli fuori comune.

“Grazie a 53 mila euro di fondi ministeriali – dice l’assessore con delega all’infanzia Elena Galli – possiamo riorganizzare gli spazi interni al nido comunale in cui verranno ricavati altri cinque posti. Il resto della somma – aggiunge Galli – verrà spesa per erogare voucher alle famiglie che dovranno iscrivere i loro figli fuori Comune”. Le famiglie interessate, ovviamente solo quelle in lista di attesa, hanno tempo fino al 31 agosto per poter presentare domanda.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ