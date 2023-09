Sindaco di Agazzano: “Danno erariale? In realtà abbiamo risanato le casse comunali”

“Danno erariale? Io sono tranquillo perché quello che ho fatto l’ho fatto per il paese, per scongiurare il commissariamento e per sanare le casse comunali”. Sono le parole del sindaco di Agazzano Maurizio Cigalini interpellato a seguito della comunicazione ricevuta dalla sezione di controllo della Corte dei conti regionale che imputa all’amministrazione comunale la violazione del principio di rotazione degli affidamenti, la scarsa capacità di riscossione, la tardività dei pagamenti e di aver approvato oltre al termine di legge il rendiconto finanziario.

“Partivamo da una situazione drammatica – spiega Cigalini -, quando ci siamo insediati abbiamo chiesto un grande sacrificio ai cittadini e nell’arco di neanche tre anni siamo riusciti a risanare le casse del Comune”. “Abbiamo dovuto affrontare un’economia di guerra e grazie alla società a cui abbiamo affidato diversi servizi finanziari siamo riusciti a colmare un disavanzo drammatico – prosegue il primo cittadino -. Risolta questa situazione, abbiamo immediatamente avviato le procedure necessarie per poter assumere entro il 2024 un ragionerie come richiesto dalla Corte dei conti”.

Per quanto riguarda la tardività dei pagamenti del Comune di Agazzano, Cigalini afferma che “rispetto agli anni precedenti i parametri sono migliorati”. Diversa la situazione rispetto alla scarsa capacità di riscossione dell’ente comunale: “Abbiamo affrontate diverse difficoltà, c’era un’intera organizzazione da riformulare”.