I Si-Cobas bocciano la proposta di Leroy Merlin: magazzino ancora bloccato

“I lavoratori non si fidano. Lo sciopero continua”.

I 470 lavoratori di Leroy Merlin a Castel San Giovanni hanno deciso di proseguire lo sciopero ad oltranza.

La richiesta quindi dell’amministratore delegati e dei legali della società di sospendere lo sciopero “in cambio” di una pausa di riflessione prima di decidere se confermare o meno la chiusura del sito castellano, non ha sortito effetto.

Lo sciopero continua e il mega magazzino castellano resta paralizzato.

I lavoratori, riuniti in assemblea, subito dopo l’incontro in prefettura, hanno deciso di non tornare a lavorare. “Leroy Merlin – si legge in una lettera che il Si-Cobas, coordinamento nazionale e provinciale, ha inoltrato alla prefettura e alle parti datoriali – vuole assumere altri lavoratori in sostituzione di quelli di Castel San Giovanni, fatto che rende la proposta aziendale poco seria e per nulla affidabile rispetto al futuro di 500 famiglie, le quali al contrario si aspettavano proposte più soddisfacenti durante l’incontro tenutosi in prefettura”.

La protesta continua e, promettono dal sindacato, si allarga anche agli altri magazzini e ai punti vendita di Leroy Merlin.

