Leroy Merlin di Castello, dieci giorni di tempo per decidere le sorti dei 470 lavoratori

Dieci giorni di tempo per decidere le sorti di Leroy Merlin e dei suoi 470 lavoratori. Il “compromesso” è stato trovato durante una riunione convocata d’urgenza in Prefettura

dopo l’annuncio dell’intenzione del colosso francese di chiudere il mega magazzino di Castel San Giovanni. Al tavolo convocata dal prefetto Daniela Lupo si sono sedute tutte le parti in causa tra cui rappresentanti dei SI Cobas, Cisl, Usb, responsabili di Iron log, la cooperativa che fornisce i lavoratori al magazzino castellano e di Leroy Merlin. La richiesta giunta dai sindacati e dai rappresentanti istituzionali è stata di salvaguardare i posti di lavoro. Leroy Merlin ha preso dieci giorni di tempo per confermare o meno la scelta di chiudere il magazzino della Barianella. Nel frattempo ha chiesto di cessare le azioni di protesta versi gli altri siti aziendali e di cessare lo sciopero indetto a Castel San Giovanni. Decisione questa su cui i SI Cobas si sono a loro volta riservati di sentire il parere dei lavoratori che da oltre dieci giorni sono in sciopero. “Saranno loro a decidere” annuncia il coordinatore provinciale Mohamed Arafat.

