Castel San Giovanni, aiuti per le categorie sociali più deboli. Protocollo con i sindacati

L’amministrazione comunale di Castel San Giovanni ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali dei pensionati Spi Cigl, Fnp Cisl e Uilp Uil un protocollo che impegna l’ente pubblico in una serie di azioni nei confronti delle categorie sociali più deboli. Oltre a ribadire la conferma dei servizi che già oggi sono garantiti, il protocollo inserisce qualche elemento di novità. Al capitolo anziani, ad esempio, viene posto l’accento sull’istituzione di un “piano comunale contro la solitudine e per la socialità”. Un piano cioè per contrastare la solitudine delle persone anziane a rischio ritiro sociale. Al capitolo famiglia un dato in continua crescita lo riveste l’assistenza agli alunni disabili, per cui il comune fornisce assistenza in tutti i gradi di scuola e anche nei centri estivi.

“L’amministrazione – dice l’assessore al welfare Federica Ferrari – per soddisfare questa richiesta, ha messo a disposizione delle scuole un totale di 514,50 ore settimanali di assistenza”. Basti pensare che due anni fa, nel 2021, le ore di assistenza pagate dall’ente pubblico erano state 393.