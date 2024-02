A Castel San Giovanni si proietta “7”, il nuovo film del regista Moughanime

Venerdì 23 febbraio alle 21.00 al cinema teatro Moderno di piazza Olubra di Castel San Giovanni si proietta “7”, il film del direttore artistico valtidonese, e milanese d’adozione, Amine Moughanime.

Il regista, la cui famiglia è originaria di Casablanca in Marocco, ha scelto Nibbiano quale location in cui girare le riprese del film, il quale rappresenta il completamento di un precedente lavoro intitolato 12. “Il film nella sua interezza, 12/7 – dice il regista 36enne – è un giallo drammatico che prende ispirazione da La parola ai giurati di Sidney Lumet, girato tutto in una stanza con 12 persone coinvolte in un omicidio”.

Cresciuto a Sarmato, laureatosi in giurisprudenza a Piacenza e poi trasferitosi a Milano, Moughanime è un autodidatta.

Una decina di anni fa ha girato alcuni cortometraggi in India, ispirati a Rossellini. Più di recente ne ha girati altri sui cambiamenti climatici. “Il cinema e la regia mi hanno sempre affascinato, sin da piccolo”, ha concluso.