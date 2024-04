Concorsi di musica della Val Tidone, nuova formula e giovani da tutto il mondo

Tornano da giovedì 11 a domenica 14 aprile al teatro di Pianello i Concorsi internazionali di musica della Val Tidone, costola imprendibile del Val Tidone Festival. Oltre 120 i concorrenti da tutto il mondo, diverse le novità.

le novitÀ dei concorsi internazionali della val tidone

Da quest’anno i tre concorsi tradizionalmente banditi (premio pianistico “Silvio Bengalli”, concorso per giovani talenti “Val Tidone” e concorso di composizione “Egidio Carella”) verranno organizzati prevendo una rotazione su base biennale delle competizioni, con un significativo incremento del montepremi e prove di concorso strutturate in modo che i giovani iscritti, in arrivo da tutto il mondo, possano esprimere in modo ancor più probante il loro talento.

giovani al centro del festival

Cellula germinale dell’intero progetto-musica della Val Tidone, i concorsi internazionali si svolgeranno – come detto – al teatro di Pianello Val Tidone dall’11 al 14 aprile e saranno nel 2024 focalizzati sul Concorso per giovani talenti “Val Tidone” – a sua volta

suddiviso nelle sezioni Pianoforte, Musica da Camera e (altra novità di quest’anno) YOUth got talent – e sul Concorso di composizione “Egidio Carella”. Ogni anno centinaia di musicisti da tutto il mondo, in rappresentanza delle più importanti scuole di musica, prendono parte alla competizione, forti di una esperienza che comunque segnerà la loro parabola professionale. La formula flessibile e la selettività dei concorsi Val Tidone, con l’elevato flusso di persone ad essi correlato, ogni anno consentono di scoprire nuovi talenti, contribuendo allo startup della loro carriera professionale.

una giuria d’eccezione

Tra i membri delle giurie, i pianisti Piero di Egidio (direttore del Conservatorio di Fermo e membro del Consiglio nazionale dell’alta Formazione artistica e musicale), Luca Rasca

(professore al Conservatorio di Pesaro), Aki Kuroda (direttore della Jpta – Ministero della cultura giappone), Siro Saracino (professore al Conservatorio di Brescia – sede di Darfo Boario Terme), oltre ai compositori Giorgio Colombo Taccani (professore al Conservatorio di Torino), Livio Bollani (professore al Conservatorio di Pavia, direttore artistico della Fondazione Val Tidone Musica e direttore dell’Accademia del Ridotto) e Federico Gardella (professore al Conservatorio di Milano).

IL GALA DEI VINCITORI

Il Gala dei vincitori dei Concorsi Val Tidone 2024 è in programma domenica 14 aprile alle 18.30 al teatro di Pianello. Nell’occasione verrà assegnato anche il Premio del pubblico “Enrica Prati”, istituito in memoria dell’editrice del Quotidiano Libertà.

il concerto di apertura

Ulteriore novità è rappresentata dal concerto di apertura dei Concorsi Val Tidone 2024, che si svolgerà sempre al teatro di Pianello giovedì 11 aprile alle 11.00 e sarà dedicato ai giovani studenti della Val Tidone, con la partecipazione di una rappresentanza delle classi dell’Istituto comprensivo di Pianello. Protagonista del concerto, il duo composto dalla violoncellista Monica Righi e dal pianista Ivan Maliboshka, vincitori del primo premio nella sezione Musica da camera del Concorso per giovani talenti “Val Tidone” 2023.

le realtÀ che sostengono il festival

I Concorsi internazionali di musica della Val Tidone rientrano nel progetto-musica della Val Tidone, promosso dalla Fondazione Val Tidone Musica (Fondazione di Piacenza e

Vigevano; Comuni di Pianello Val Tidone, Agazzano, Alta Val Tidone, Borgonovo Val

Tidone, Calendasco, Castel San Giovanni, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Piozzano,

Rottofreno, Sarmato, Ziano Piacentino; Provincia di Piacenza; Fondazione Donatella

Ronconi ed Enrica Prati; Associazione Democrito) in collaborazione con Regione Emilia

Romagna, Schimmel Pianos e sostenuto da alcuni sponsor privati.