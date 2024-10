Al teatro Verdi di Castello in scena “Ridi che ti passa”: ricavato all’Hospice

Sabato 12 ottobre, al teatro Verdi di Castel San Giovanni, gli attori e le attrici del Comic Club diretti da Graziano Arlenghi si esibiscono per solidarietà. Alle 21.00 porteranno in scena “Ridi che ti passa”, uno spettacolo tutto da gustare con un occhio però rivolto ai pazienti dell’hospice di Borgonovo. Il ricavato sarà infatti devoluto alla Casa per le cure palliative la cui associazione di riferimento, associazione Hospice di Borgonovo, organizza l’evento benefico al Verdi di piazza Casaroli, con il sostegno del comune di Castello.