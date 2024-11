Castel San Giovanni, dal 1° dicembre via alle luminarie e tutti gli eventi natalizi

Domenica 1° dicembre alle 17.00 Castel San Giovanni s’illumina.

A quell’ora verranno accese le luminarie in tutto il centro storico dando così il via al lungo calendario di eventi, tutto pensato per le famiglie e per i bambini. Nella stessa giornata ci saranno animazioni, giocoleria. Durante tutto il mese di dicembre e fino al 5 gennaio, ci saranno spettacoli, cori, concerti in teatro e in Collegiata. I volontari della Pro loco allestiranno il presepe in piazza XX Settembre e poi ancora ci saranno presentazioni di libri, risottate benefiche, il mercato di Campagna Amica, iniziative al centro ricreativo di viale Amendola, visite a Villa Braghieri, laboratori di cucina. Venerdì 6 dicembre protagoniste saranno le voci del coro Ana che alle 21.00 nella chiesa di San Rocco regaleranno un concerto in vista della loro raduno, l’8 dicembre.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ