Allegra Combriccola in festa per i 30 anni. In scena oltre 400 spettacoli

Gli attori dell’Allegra Combriccola hanno festeggiato 30 anni di attività. Lo hanno fatto alla loro maniera: regalando sorrisi e risate a tutto spiano al pubblico che ha gremito l’auditorium della rocca. Per l’occasione sul maxi schermo sono passate 80 minuti di immagini che hanno raccontato una storia iniziata il 26 dicembre del 1994 e di cui ancora molte pagine restano da scrivere.

Ad oggi l’Allegra Combriccola ha portato in scena 424 rappresentazioni. Ha potuto farlo grazie al lavoro del regista, Francesco Romano, che ha cucito una ad una le commedie su misura per attori e pubblico, ma anche ai 58 attori che in trent’anni si sono avvicendati sul palco, aiutati da tre scenografi e tre suggeritori.

Un caleidoscopio di volti, caratteri, personalità che via via si sono amalgamate per regalare un po’ di sano divertimento e tanta solidarietà.