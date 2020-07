Consorzio di Bonifica: “Rilasci dalla diga del Brugneto dal 13 luglio”

Dare il via alle 12 di lunedì 13 luglio 2020 la stagione irrigua 2020 con l’erogazione di acqua dalla diga del Brugneto per irrigare l’areale del Trebbia. E’ quanto il consorzio di Bonifica ha richiesto alla Regione Emilia Romagna, con una erogazione costante di 1.653 litri al secondo, fino alle ore 12.15 di lunedì 10 agosto 2020, per l’utilizzo di un volume pari a 4 milioni di mc di acqua.

Una richiesta soggetta ed eventuali rimodulazioni da parte del Consorzio di bonifica, in funzione delle condizioni climatiche e meteorologiche della stagione estiva.