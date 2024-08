Diga del Brugneto, via al rilascio di acqua verso la Val Trebbia fino al 10 settembre

L’acqua scarseggia nel fiume Trebbia. Così, da stamattina (13 agosto), la diga del Brugneto inizia il rilascio per le necessità agricole della vallata piacentina: un intervento ritenuto cruciale per fronteggiare la carenza idrica.

Il rilascio sarà progressivo: ogni due ore verrà aumentata la portata fino a raggiungere un deflusso costante di poco più di mille metri cubi al secondo. Questa manovra è confermata anche dal Consorzio di bonifica. La riserva idrica è limitata, perciò il rilascio controllato si protrarrà fino al 10 settembre.

Va ricordato che è in vigore un disciplinare tra Emilia-Romagna e Liguria che prevede un rilascio di 2,5 milioni di metri cubi d’acqua a stagione irrigua: l’accordo è in scadenza proprio nel 2024 e, per ora, “non si è ancora arrivati al rinnovo”, come spiega Luigi Bisi, presidente del Consorzio di bonifica del nostro territorio. Piacenza, infatti, punta a ottenere un maggiore rilascio idrico.