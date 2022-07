Siccità, la diga del Brugneto riaprirà le paratoie: ok ad altra acqua nel Piacentino

C’è l’ok definitivo della Regione Liguria: la diga del Brugneto riaprirà le paratoie. Dopo il parere tecnico favorevole emanato da Iren, oggi anche la politica fa la sua parte: il territorio piacentino, martoriato dalla siccità come altre zone vicine, potrà contare su nuovi rilasci idrici. A riportare la notizia è il sito online Genova24: gli uffici tecnici della Liguria hanno approvato una fornitura straordinaria di 700mila metri cubi d’acqua dall’invaso verso la val Trebbia.

Si tratta della misura più attesa in queste settimane di crisi idrica, una situazione pesante nel Piacentino, in particolare per il mondo agricolo. A portare avanti la richiesta di riaprire le paratoie della diga tra la nostra provincia e Genova è stata anche Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza, attraverso un tavolo istituzionale con le autorità di Liguria ed Emilia-Romagna.

A detta però di Giampaolo Maloberti, consigliere provinciale con delega all’agricoltura – interpellato ieri a margine dell’assemblea in corso Garibaldi – “l’acqua in più rilasciata dal Brugneto rischia di non soddisfare le reali esigenze dei coltivatori, essendo limitata dalla norma del deflusso minimo vitale”, cioè un vincolo sulla portata minima del fiume d’acqua per garantire la tutela ecologica.

PIACENZA SODDISFATTA A METÀ – L’ulteriore rilascio idrico dall’invaso ligure rappresenta una notevole boccata d’ossigeno per i corsi fluviali ormai desertificati. Ma il volume d’acqua indirizzato a Piacenza potrebbe non essere sufficiente per il complicato contesto delle campagne e delle aziende agricole a secco: le istituzioni locali, in base alle valutazioni del Consorzio di bonifica, avevano infatti richiesto alla Liguria circa un milione e mezzo di metri cubi d’acqua, ma il rilascio autorizzato corrisponde alla metà. Cioè il quantitativo (700mila metri cubi) che, secondo la relazione tecnica di Iren, non causa problemi all’approvvigionamento idrico della città di Genova.