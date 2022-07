Nuovo rilascio dal Brugneto, c’è l’ok tecnico per ulteriori 700mila metri cubi

C’è il parere tecnico di Iren favorevole al rilascio di ulteriore acqua dalla diga del Brugneto a favore di Piacenza, senza compromettere il territorio genovese.

Adesso manca la decisione politica, attesa in queste ore anche attraverso un tavolo di confronto aperto dal sindaco di Piacenza Katia Tarasconi.

“Per i calcoli effettuati in relazione alla situazione attuale – si legge nella relazione consegnata alla Regione Liguria – anche rilasciando un volume aggiuntivo di 700mila metri cubi in aggiunta al volume da disciplinare. Non si ravvisano problemi all’approvvigionamento idrico della città di Genova fino a fine del corrente anno”.

A dare l’annuncio è il consigliere provinciale Giampaolo Maloberti, con delega all’agricoltura. “Purtroppo – rileva l’esponente leghista – l’acqua in più rilasciata dal Brugneto rischia di essere limitata dal Deflusso minimi vitale, senza soddisfare le reali esigenze dei coltivatori. Si tratta comunque di un importante passo avanti”.

LA LETTERA DI IREN SUL RILASCIO AGGIUNTIVO DALLA DIGA DEL BRUGNETO