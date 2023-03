Brugneto “caldo” verso il disciplinare. Liguria: “Lago vuoto”. Piacenza: “Pieno”

Per l’assessorato alla Protezione civile della Regione Liguria la diga del Brugneto è praticamente vuota. Per il Consorzio di Bonifica invece è piena dopo le nevicate: “Chiedo si attivi subito un tavolo di concertazione con gli enti coinvolti sul Trebbia per arrivare pronti e preparati alla revisione del disciplinare nel 2024”, dice il presidente Luigi Bisi. Oggi è prevista una riunione straordinaria sul tema dell’acqua: e le Regioni Emilia-Romagna e Liguria saranno allo stesso tavolo.

I SERVIZI DI ELISA MALACALZA E MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’