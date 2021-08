Travo, due Serate letterarie con Andrea Castagnini e Ritanna Armeni

Saranno un autore indipendente, Andrea Castagnini, e la giornalista Ritanna Armeni – che dopo aver lavorato a Rinascita, il Manifesto, l’Unità e Liberazione, per quattro anni ha condotto “Otto e mezzo” insieme a Giuliano Ferrara – i prossimi ospiti delle Serate letterarie di Travo.

Castagnini presenterà il suo ultimo libro (A est del nulla. La Nottola, 2021) giovedì 12 agosto in dialogo con il giornalista Ermanno Mariani, mentre Ritanna Armeni presenterà il romanzo Per strada è la felicità (Ponte alle Grazie, 2021) venerdì 13 agosto, intervistata dalla giornalista Eleonora Bagarotti. Entrambe le serate si terranno nella corte del castello di Travo (piazza Trieste) alle ore 21.

