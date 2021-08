Settimana della letteratura, questa sera Daniela Aschieri “Piacentina dell’anno”

La Settimana della letteratura di Bobbio vivrà questa sera l’evento clou della fortunata edizione 2021. Daniela Aschieri, cardiologa, instancabile presidente di Progetto Vita, riceverà il riconoscimento come “Piacentina dell’anno 2021”.

La serata, con inizio alle 21 nei giardini dell’Auditorium in piazzetta Santa Chiara, sarà condotta dal giornalista Gaetano Rizzuto, ex direttore di Libertà. Consegneranno il premio Daniela Gentili, titolare di Pontegobbo, e il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali.

Ieri sera sul palco, il giovane ma già affermato storico dell’arte piacentino Jacopo Veneziani, che ha presentato il suo ultimo libro “Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi”.