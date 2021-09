Agazzano al voto, i candidati sono Cigalini, De Angelis e Maestri. LE INTERVISTE

Agazzano è il comune più piccolo tra quelli chiamati al voto il 3 e 4 ottobre per il rinnovo dell’amministrazione. L’attuale primo cittadino Mattia Cigalini ha deciso di non ricandidarsi.

Per la carica di sindaco scendono in campo: (in base all’ordine sorteggiato per la scheda): Maurizio Cigalini con “Lista civica L’altra Agazzano”, Dea De Angelis in Zorzetti con la lista “Green Agazzano Lista civica” e Arrigo Maestri con la lista “Progetto comune Maestri sindaco”.

AGAZZANO, LE LISTE E I CANDIDATI SINDACO (in ordine alfabetico)

Ogni candidato ha a disposizione lo stesso tempo per presentarsi. Le interviste sono state realizzate in base all’ordine di sorteggio sulla scheda elettorale.

GUARDA LE INTERVISTE DI PRESENTAZIONE

data-lightbox="liberta " href="https://www.liberta.it/wp-content/uploads/2021/09/thumbnail_IMG_2906.jpg"

data-lightbox="liberta " href="https://www.liberta.it/wp-content/uploads/2021/09/thumbnail_IMG_2890.jpg"

data-lightbox="liberta " href="https://www.liberta.it/wp-content/uploads/2021/09/thumbnail_IMG_2909.jpg"

Agazzano Arrigo Maestri