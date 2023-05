“Non lasciare isolate le frazioni”. L’impegno di Casagrande per Cerignale

“Per Cerignale e le sue frazioni”. Chiara Casagrande, candidata alla carica di sindaco del paese dell’alta Val Trebbia, le ha volute espressamente citare nel nome della lista. “Si perché bisogna dare la stessa importanza al capoluogo e alle frazioni che compongono il nostro territorio” precisa la quarantenne residente a Rovereto.

“Sono nativa di Genova, ma vivo nel comune di Cerignale da circa vent’anni – racconta Casagrande -, mio figlio è stato l’ultimo bimbo nato da cinquant’anni a questa parte e credo che la mia candidatura possa servire alle persone più giovani e a quelle più fragili”.

“Mi conoscono tutti in paese e sanno che sono a loro disposizione, vivere a Cerignale è come vivere in un condominio: dobbiamo quindi collaborare e restare uniti, soprattutto dopo quello che è successo” conclude Casgrande.