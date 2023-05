Bonetti: “Stop ai parcheggi selvaggi sulla Statale 45 e salvare la scuola a Marsaglia”

Stop ai parcheggi selvaggi lungo la Statale 45. E’ uno dei punti al centro del programma elettorale di Gaetano Bonetti, “l’uomo col cappello” sostenuto dalla lista “Corte Brugnatella fa la Val Trebbia più bella”.

“Vogliamo creare parcheggi e organizzare navette su varie fasce orarie per portare i turisti in Trebbia – spiega il candidato sindaco che dal 1998 è proprietario di una casa nella frazione di Roncoli -. Incrementeremo anche i servizi di assistenza domiciliare e ci batteremo con tutte le forze per mantenere la scuola a Marsaglia”.