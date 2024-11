Incidente tra auto e moto sulla provinciale del Mercatello: grave una donna

Sono serie le condizioni della donna rimasta coinvolta oggi, 1° novembre, poco prima delle 12.00, in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale del Mercatello, nel comune di Corte Brugnatella (Val Trebbia). A scontrarsi, nei pressi di una curva, un’auto e una moto che procedevano in direzioni opposte. Ad avere la peggio la donna di 57 anni – originaria di Lecco – in sella alla due ruote, condotta dal marito (il quale invece se l’è cavata con qualche lieve ferita superficiale). Illesa la conducente dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Bobbio con l’auto infermieristica, la Croce Rossa con l’ambulanza di Ottone e l’elisoccorso proveniente da Parma. La donna è stata condotta all’ospedale della città ducale, mentre il marito è stato trasportato all’ospedale di Bobbio per accertamenti. Ai carabinieri di Marsaglia il compito di ricostruire l’accaduto.