Bobbio Film Festival, folla ed emozioni alla prima con “Il signore delle formiche”

Partenza in grande per il Bobbio Film Festival che quest’anno approfitta della presenza di Marco Bellocchio che sarà il maestro di questa edizione di Fare Cinema, il corso di alta formazione di regia. In apertura della prima serata, affollatissima, Bellocchio ha presentato un breve corto in ricordo del fratello Piergiorgio, scomparso lo scorso anno: “È un montaggio di frammenti inediti preso dalle interviste di “Marx può aspettare”, un breve ritratto che si connette con il film che segue”. Sullo schermo compare Piergiorgio Bellocchio che ride insieme al fratello, che parla di Braibanti, del processo “che è un orrore, una persecuzione inaccettabile, per i modi, l’accanimento, la ferocia” e invece “è una normale storia d’amore. Omosessuale”.

Nel salutare il pubblico prima della proiezione de “Il signore delle formiche”, il suo film dedicato a Braibanti, Gianni Amelio, presente sul palco insieme all’attore Leonardo Maltese, al produttore Simone Gattoni e allo sceneggiatore Federico Fava, ha commentato: “Mi ha commosso vedere questo frammento, rivedere qui Piergiorgio Bellocchio è più emozionante che presentare il film”.