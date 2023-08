Bobbio Film Festival: Papaleo, “accordatore di sentimenti”, conquista la scena

Galleggia tra nostalgia e malinconia, sottile ironia e dolcissimi ricordi il film che ha contraddistinto la quinta serata del Bobbio Film Festival: “Scordato”, progetto diretto ed interpretato da Rocco Papaleo ospite ieri sera al termine della proiezione del dibattito tradizionale, coordinato dal critico Enrico Magrelli, in programma nel Chiostro di San Colombano.

Papaleo in questi giorni è sul set di Bobbio per le riprese del cortometraggio diretto da Marco Bellocchio nell’ambito del percorso Fare Cinema. Proprio per questo è arrivato all’incontro con il pubblico, numerosissimo, direttamente dal set bobbiese. Rocco ha conquistato con la consueta verve l’attenzione del parterre. La pellicola segna il ritorno dell’attore e regista, originario di Lauria, dietro la macchina da presa dopo i successi di “Basilicata coast to coast”, “Una piccola impresa meridionale” e “Onda su onda”.

“I film si fanno per intrattenere lo spettatore, emozionarlo, talvolta cambiarlo con pensieri nuovi. Ecco – ha commentato Papaleo – con “Scordato” volevo portare serenità negli animi di chi si accomoda in platea e magari riuscire a far recuperare sentimenti che si smarriscono durante l’adolescenza”. Papaleo, ha voluto al suo fianco una “debuttante” di lusso: «Ho scelto Giorgia, la cantante, proprio lei. L’ho sempre seguita, ci conoscevamo anche se non ci siamo mai frequentati. In lei percepivo una simpatia reciproca e la ammiravo nelle divagazioni esterne alla musica, come quando parla al pubblico o fa le interviste. Sono sempre stato un suo fan. Quando ho pensato al personaggio di una specie di fata che risolve “contratture emotive” ho pensato a lei. Si è impegnata, ha preso molto seriamente questa parte. Possiede grazie e sex appeal, con il sorriso riempie lo schermo”.

L’APPUNTAMENTO DI QUESTA SERA – Il 2 agosto a dialogare con il pubblico ci sarà Filippo Timi, uno degli interpreti de “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti, che si collegherà in video per il dibattito dopo il film.