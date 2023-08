“L’ombra di Caravaggio” si allunga sul Bobbio Film Festival. Stasera c’è “Rapito”

Al Bobbio Film Festival è arrivato Michele Placido per presentare il suo più recente lavoro da regista” L’ombra di Caravaggio”, film inchiesta sullo straordinario e inquieto pittore. In apertura di serata Placido ha raccontato alla platea piena: “Questo film l’ho pensato cinquant’anni fa, a Campo de’Fiori a Roma, all’ombra di Giordano Bruno che omaggio nel film. Io venivo dal mio paesello e stavo davanti alla statua di un grande filosofo libertario bruciato in quella piazza, mentre un amico mi raccontava che sicuramente Bruno e Caravaggio si erano incontrati. E pensando a Bruno in galera perché non volle rinnegare la sua idea filosofica e a Caravaggio in galera per risse, ubriacature, frequentazione di prostitute e anche peggio mi sono incuriosito e mi sono innamorato di questa figura di ribelle”.

L’APPUNTAMENTO DI STASERA – Sabato 5 agosto alle 21.15 il Bobbio Film Festival presenta “Rapito”, il pluripremiato film di Marco Bellocchio che al termine della proiezione dialogherà con il pubblico insieme agli attori ospiti, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Fabrizio Gifuni, Filippo Timi e il piccolo Enea Sala, la montatrice Francesca Calvelli e il produttore Simone Gattoni.

La storia del film è ambientata nel 1858, quando il sestogenito di una famiglia ebrea bolognese, Edgardo Mortara, viene sottratto all’età di sette anni e portato a Roma poiché nello Stato Pontificio non è ammesso che un bambino che abbia ricevuto il sacramento del battesimo cresca con un’educazione non cattolica. Non capacitandosi di questo presunto battesimo, i genitori di Edgardo mobilitano la comunità ebraica e l’opinione pubblica internazionale sollevando il caso. Ma si scontrano con la ferma volontà di papa Pio IX, che ha preso particolarmente a cuore l’educazione del bambino.