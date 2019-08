Trasforma le bucce della frutta in Inghilterra: la storia di Maria Rossi

Da studentessa dell’università Cattolica a “tuttofare” in un laboratorio nel sud dell’Inghilterra che trasforma le bucce della frutta in prodotti nutrienti. È un esperimento di vita, oltreché un percorso di consapevolezza sull’innovazione dell’industria alimentare, quello che sta seguendo la giovane piacentina Maria Rossi. La 21enne, infatti, ha scelto di svolgere un tirocinio curricolare di almeno 150 ore in un’azienda agricola a Bleadon, piccolo villaggio della contea del Somerset. Grazie all’aiuto della professoressa Giorgia Spigno, la ragazza, iscritta alla facoltà di scienze agrarie dell’ateneo piacentino (in particolare, al corso di studi in lingua inglese “Sustainable agriculture for food quality and environment”), è partita per le campagne del Regno Unito lo scorso 25 luglio e farà ritorno nel nostro territorio fra una trentina giorni.

